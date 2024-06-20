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Трех болельщиков сборной Англии арестовали перед матчем против Дании
Известная причина
Фото: bazasport.com
В четверг, 20 июня, в немецком Франкфурте сборные Англии и Дании сыграют между собой в рамках группового этапа Евро-2024.
Накануне матча на улицах города царит относительный порядок, но не обошлось без инцидентов.
Сообщается, что полиция задержала трех болельщиков сборной Англии. Одного арестовали за брошенную бутылку на газон, второго за оскорбление полицейского, а у третьего нарушителя обнаружили наркотики.
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