Кальцона - о матче против Украины: Для меня они были одними из фаворитов группы

Франческо Кальцона, тренер сборной Словакии, высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Украины.

"Наши игроки сделали все возможное в матче против Бельгии. Но мы должны продолжать работать, если мы хотим достичь нашей мечты.

Украина будет тяжелым соперником - для меня они были одними из фаворитов группы. Я сказал ребятам, что мы должны быть настроены на то, что мы можем быть на уровне с лучшими".