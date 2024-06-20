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Кальцона - о матче против Украины: Для меня они были одними из фаворитов группы
Специалист выступил на пресс-конференции
Football Italia
Франческо Кальцона, тренер сборной Словакии, высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Украины.
"Наши игроки сделали все возможное в матче против Бельгии. Но мы должны продолжать работать, если мы хотим достичь нашей мечты.
Украина будет тяжелым соперником - для меня они были одними из фаворитов группы. Я сказал ребятам, что мы должны быть настроены на то, что мы можем быть на уровне с лучшими".
Напомним, что матч Словакия - Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.
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