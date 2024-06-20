ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро. Словения - Сербия 1:1. Вырвали ничью на последней секунде
Все решится в 3-м туре
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Европы 2024. Группа С
20.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)
Словения - Сербия 1:1
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Словения: Облак, Корничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович (Вербич 76), Гнезда Черин, Элсник (Брекало 90+1), Млакар (Горенц Станкович 64), Шпорар, Шешко (Випотник 76)
Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович (Бирманчевич 82), Илич, Лукич (Милинкович-Савич 64), Младенович (Гачинович 46), Тадич (Самарджич 82), Влахович (Йович 64), Митрович
Голы: Корничник 69 - Йович 90+6
Предупреждения: Янжа 87, Випотник 90+4 - Младенович 25, Лукич 54, Йович 90+2, Гачинович 90+4
Популярное сейчас
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Мудрику нашли потенциальную замену в Челси
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
Комментарии 3