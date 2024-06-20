Мбаппе все же может сыграть в матче против Нидерландов

Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче первого тура на чемпионате Европы-2024 против Австрии (1:0).

В пятницу футболист надеется выйти на поле против Нидерландов. Ожидается, что защитная маска для носа игрока будет доставлена сегодня, 20 июня. Мбаппе сможет протестировать ее и, возможно, даже принять участие в вечерней тренировке со сборной.

Напомним, что Франция сыграет против Нидерландов 21 июня в 22:00 по киевскому времени.