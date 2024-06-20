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Мбаппе все же может сыграть в матче против Нидерландов
Игрок заказал защитную маску для носа
ap news
Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче первого тура на чемпионате Европы-2024 против Австрии (1:0).
В пятницу футболист надеется выйти на поле против Нидерландов. Ожидается, что защитная маска для носа игрока будет доставлена сегодня, 20 июня. Мбаппе сможет протестировать ее и, возможно, даже принять участие в вечерней тренировке со сборной.
Напомним, что Франция сыграет против Нидерландов 21 июня в 22:00 по киевскому времени.
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