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Сборная Англии в матче против Дании забивает первой. ВИДЕО
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Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии вырывается вперед во втором матче группового этапа Евро-2024 против Дании
Уокер обокрал Кристиансена на правом фланге атаки англичан, прострелил в штрафную, где после серии рикошетов мяч отскочил к Кейну - капитан сборной Англии долго не думал и огорчил Шмейхеля.
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Текущий счет 0:1.
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