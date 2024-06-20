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Идеальная контра. Словения открыла счет в матче с Сербией. ВИДЕО
Словенцы близки к выходу из группы
Getty Images/Global Images Ukraine
Очередной игровой день на
Первый тайм команды выдали равный и довольно аккуратный, а во втором сербы, которым больше нужно, начали поддавливать. И пропустили.
Словенцы организовали идеальную фланговую контратаку, которую замкнул на дальней штанге Корничник. 1:0 для Словении на 69-й минуте.
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