Идеальная контра. Словения открыла счет в матче с Сербией. ВИДЕО

Очередной игровой день на Евро-2024 открывался матчем в группе С, в котором играют Словения и Сербия.

Первый тайм команды выдали равный и довольно аккуратный, а во втором сербы, которым больше нужно, начали поддавливать. И пропустили.

Словенцы организовали идеальную фланговую контратаку, которую замкнул на дальней штанге Корничник. 1:0 для Словении на 69-й минуте.