Итальянцы решили развернуть гигантскую футболку сборной на Испанской лестнице

Итальянцы бросили вызов Испании накануне их матча на Евро-2024, развернув огромную футболку сборной Италии на знаменитой Испанской лестнице в Риме.

A masterpiece in the heart of Rome ???? #EURO2024 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/KyIeirImZb