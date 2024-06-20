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Итальянцы решили развернуть гигантскую футболку сборной на Испанской лестнице
Итальянцы решили позлить своих соперников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянцы бросили вызов Испании накануне их матча на Евро-2024, развернув огромную футболку сборной Италии на знаменитой Испанской лестнице в Риме.
A masterpiece in the heart of Rome ???? #EURO2024 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/KyIeirImZb— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) June 19, 2024
Команды сойдутся в своем втором поединке в группе B, и им обеим нужна победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.
Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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