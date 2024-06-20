Итальянцы решили развернуть гигантскую футболку сборной на Испанской лестнице

Итальянцы бросили вызов Испании накануне их матча на Евро-2024, развернув огромную футболку сборной Италии на знаменитой Испанской лестнице в Риме.

Команды сойдутся в своем втором поединке в группе B, и им обеим нужна победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Старт - в 22:00 по киевскому времени.