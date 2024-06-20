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Англичане могут оформить выход из группы. Стартовые составы на матч Дания - Англия
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Игровой день четверга, 20 июня, на
Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.
Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергаард, Мехле, Кристенсен, Хойлунд, Эриксен, Кристиансен, Винд, Хьюлманд, Хойберг
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Англия: Пикфорд, Уокер, Райс, Стоунс, Гэхи, Сака, Александер-Арнольд, Кейн, Беллингем, Фоден, Триппьер
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Ну и напомним, что в первом туре Англия со счетом 1:0 обыграла Сербию, а Дания сыграла вничью 1:1 со Словенией.
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