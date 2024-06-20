Жан Карничник стал лучшим игроком матча Словения - Сербия

В четверг, 20 июня, сборная Словении сыграла против Сербии (1:1) в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024

Лучшим игроком матча стал защитник Жан Карничник, который получил 7.8 от Sofascore, а WhoScored поставил - 7.6.

Футболист за 90 минут забил один гол, отдал 82% точных передач, преуспел в пяти удачных обводках и в целом сделал 77 касаний к мячу.

Самую низкую оценку от Sofascore получил форвард Сербии Александар Митрович (6.1), а от WhoScored - Жан Випотник (5.9).