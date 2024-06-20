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Жан Карничник стал лучшим игроком матча Словения - Сербия
Оценки за матч
УЄФА
В четверг, 20 июня, сборная Словении сыграла против Сербии (1:1) в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024
Лучшим игроком матча стал защитник Жан Карничник, который получил 7.8 от Sofascore, а WhoScored поставил - 7.6.
Žan Karničnik ????@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/DN5pSLPGnR— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024
Футболист за 90 минут забил один гол, отдал 82% точных передач, преуспел в пяти удачных обводках и в целом сделал 77 касаний к мячу.
Самую низкую оценку от Sofascore получил форвард Сербии Александар Митрович (6.1), а от WhoScored - Жан Випотник (5.9).
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