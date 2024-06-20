Словакия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа ЕВРО

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура группового раунда чемпионата Европы между национальными сборными Словакии и Украины.

Что ж, уже многое сказано о провале "сине-желтых" в матче против Румынии. Теперь команде нужно думать, как исправлять ситуацию. Тактически, ментально. Смогут ли подопечные Реброва настроиться на ответственный поединок? Сумеет ли Сергей Станиславович подобрать грамотный тактический рисунок? Ведь Словакия – тоже не подарок, это тренерская команда. Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 21 июня – в 15:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук