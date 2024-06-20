"Удивительно забить такой гол, но я бы легко поменял его на победу". Бомбардир сборной Сербии – о ничье со Словенией

Лука Йович, бомбардир сборной Сербии, поделился своими эмоциями после ничьи против Словении (1:1).

"Удивительно забить такой гол, но я бы легко поменял его на победу. Я счастлив, что мы добыли первое очко и остаемся в игре. Теперь надо сосредоточиться на Дании!

Словения была действительно хорошей. Нам было очень трудно с ними справиться, но это лучший результат".