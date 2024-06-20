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"Удивительно забить такой гол, но я бы легко поменял его на победу". Бомбардир сборной Сербии – о ничье со Словенией
Йович высказался о ничьей в матче против Словении
УЄФА
Лука Йович, бомбардир сборной Сербии, поделился своими эмоциями после ничьи против Словении (1:1).
"Удивительно забить такой гол, но я бы легко поменял его на победу. Я счастлив, что мы добыли первое очко и остаемся в игре. Теперь надо сосредоточиться на Дании!
Словения была действительно хорошей. Нам было очень трудно с ними справиться, но это лучший результат".
Напомним, что 25 июня сборная Сербии сыграет против Дании в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.
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