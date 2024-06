Скандал набирает оборотов: форвард Албании Даку скандировал с фанатами "н###й Македонию и н###й Сербию"

Скандал в матче 1-го утра Евро-2024 Хорватия – Албания (2:2) набирает оборотов.

Как известно, во время матча болельщики обеих команд скандировали оскорбительные речевки "Убей серба", после чего сборная Сербии даже пригрозила сняться с турнира, если УЕФА не накажет виновных.

Ну и недавно стало известно, что уже после финального свистка "отличился" и форвард албанской сборной (и что интересно, российского "Рубина") Мирлинда Даку, который вместе с болельщиками в мегафон якобы кричал фразу "qifsha Makedonen and qifsha Shkije", которую албанцы используют как "н###й Македонию и н###й Сербию".

В Федерации футбола Северной Македонии заявили о намерении подать жалобу в УЕФА касаемо этого инцидента, в то время как реакция УЕФА на оба данных инцидента пока что неизвестна.

А вот агент Даку поспешил оправдать игрока, заявив, что что тот не слышал, что кричат болельщики.

"Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон", - сказал агент Даку.

???? BREAKING: #Albanian ???????? player Mirlind Daku from #Gnjilane #Kosovo and #Metohija chanted yesterday "qifsha Makedonen and qifsha Shkije" which Albanians derogatory use for "f Macedonias and f Serbs". All this happened in the stadium after the game with #Croatia ???????? in #EURo2024… pic.twitter.com/xtdpibg1Q5