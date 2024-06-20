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Тренер сборной Словении: Мы показали, что заслуживаем быть на Евро
Специалист рассказал о ничьей в матче против Сербии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матяж Кек, тренер сборной Словении, высказался о ничьей (1:1) против Сербии.
"Мы показали, что заслуживаем быть на Евро. Футбол может быть жестоким, но я уверен, что команда получит свое искупление. Мы сыграли смелую и честную игру, которая войдет в историю словенского спорта".
Словения в третьем туре группового этапа Евро-2024 сыграет против Англии.
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