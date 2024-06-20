Тренер сборной Словении: Мы показали, что заслуживаем быть на Евро

Матяж Кек, тренер сборной Словении, высказался о ничьей (1:1) против Сербии.

"Мы показали, что заслуживаем быть на Евро. Футбол может быть жестоким, но я уверен, что команда получит свое искупление. Мы сыграли смелую и честную игру, которая войдет в историю словенского спорта".