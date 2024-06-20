Стойкович - о ничьей против Словении: Мы никогда не сдавались, мы верили в себя до конца

Наставник сборной Сербии Драган Стойкович высказался о ничьей (1:1) в драматическом матче против Словении в рамках группового этапа Евро-2024.

"Мы никогда не сдавались, мы верили в себя до конца. Мы создали столько моментов, но просто не могли забить больше 90 минут. Но мы не останавливались, не хотели смириться с поражением, и в итоге это принесло свои плоды".