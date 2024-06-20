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Стойкович - о ничьей против Словении: Мы никогда не сдавались, мы верили в себя до конца
Специалист прокомментировал ничью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Сербии Драган Стойкович высказался о ничьей (1:1) в драматическом матче против Словении в рамках группового этапа Евро-2024.
"Мы никогда не сдавались, мы верили в себя до конца. Мы создали столько моментов, но просто не могли забить больше 90 минут. Но мы не останавливались, не хотели смириться с поражением, и в итоге это принесло свои плоды".
Отметим, что 25 июня сборная Сербии сыграет против Дании.
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