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Идеальный дальний выстрел. Дания сравняла счет в матче с Англией. ВИДЕО
Интрига в матче живет
Getty Images/Global Images Ukraine
Игровой день четверга, 20 июня, на Евро-2024 продолжается матчем в группе С, в котором встретятся Дания и Англия.
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Англичане открыли счет – Кейн все-таки забил после ошибки оборонцев датчан, однако Дания довольно быстро отыгралась.
Идеальный дальний удар Юлманна под самую штангу. Очень красивый гол и 1:1 к 35-й минуте.
Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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