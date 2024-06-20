Идеальный дальний выстрел. Дания сравняла счет в матче с Англией. ВИДЕО

Игровой день четверга, 20 июня, на Евро-2024 продолжается матчем в группе С, в котором встретятся Дания и Англия.

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Англичане открыли счет – Кейн все-таки забил после ошибки оборонцев датчан, однако Дания довольно быстро отыгралась.

Идеальный дальний удар Юлманна под самую штангу. Очень красивый гол и 1:1 к 35-й минуте.

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.