Евро-2024. Дания – Англия 1:1. Легкое наказание за трусливый футбол

В первом туре подопечные Гарета Саутгейта сыграли свой классический матч, в котором открыли счет и просто удержали победный результат против Сербии, продемонстрировав максимально осторожный футбол. Подобное они хотели повторить и в матче против Дании, вот только что-то пошло не по плану.

Команда Каспера Юльманна качественно отличается от Сербии и гораздо умелее играет в прессинге и строит собственные атаки. Стартовый состав обеих команд почти не изменился по сравнению с первыми матчами группы, у датчан вместо Ба появился на правом фланге Меле, а у англичан вообще не было никаких изменений.

Несмотря на то, что кадровых изменений Саутгейт не сделал, он несколько изменил роль своего главного бомбардира Харри Кейна, который в привычной для себя манере частенько опускался ниже для разыгрывания мяча с партнерами, а не был изолирован впереди в бесконечном ожидании, что кто-то из партнеров все-таки отдаст на него точную передачу.

Матч начался осторожно и спокойно, первый удар от сборной Англии мы увидели только на 13-й минуте, когда Фил Фоден убрал своего соперника и пробивал фактически из пределов штрафной площадки, круглый полетел выше ворот. Свой гол спустя 5 минут парни Саутгейта создали после ошибки от Кристиансена, который спокойно бежал на мяч и думал, что его преследует только Букайо Сака. Каким же сюрпризом для него стал Кайл Уокер, который отобрал мяч и забежал в штрафную площадку: прострел, касание от Сака и Гарри Кейн спокойно переправил круглого в сетку ворот Каспера Шмейхеля. 0:1.

Если кто-то ожидал продолжения давления от англичан, то вы невнимательно следили за этой командой в последние годы. Они отдали инициативу датчанам и планировали обороняться, вылетая в редкие контратаки. Именно в таком стиле они одолели сербов, вот только такого натиска и прессинга со стороны соперника сегодня они не ожидали. К концу первого тайма их просто зажали к своим воротам и едва не уничтожили. В отличие от сербов, качества у датчан хватает, поэтому они сравняли и сорвали все планы Саутгейта. Удар от Мортена Юльманна низом с 28 метров был максимально точным и от стойки мяч влетел в сетку ворот Пикфорда. Это 1:1.

До конца тайма было еще несколько неплохих возможностей у команды Каспера Юльманна, впрочем выйти вперед не удалось. А что касается англичан, то они выглядели жалко. Было очевидно, что им нужен перерыв и нужно что-то менять, так продолжать нельзя. После перерыва сборная трех львов заиграла смелее, по крайней мере частично. Они уже не были настолько зажаты к своим воротам и больше контролировали мяч. Продолжились ужары от Фила Фодена, который сегодня не стеснялся пробивать с дистанции. Один из таких попал в стойку ворот Дании.

Интересно и то, что газон на стадионе во Франкфурте сегодня был в ужасном состоянии, от минимальной борьбы трава вырывалась кусками. Возможно, именно поэтому мы увидели так много неточных передач, в частности от Деклана Райса, который обычно выделяется исключительной надежностью. За 20 минут до конца основного времени Саутгейт пошел на смелое решение и отправил на отдых Кейна, Сака и Фодена. Вместо них вышли Эзе, Боуэн и Уоткинс.

Частично это сработало, когда Беллингем выкатил идеальную передачу под забегание Уоткинсу, удар которого потянул Шмайхель. Дания в этот момент целиком и полностью рассчитывала на контратаки и стандарты, что справедливо, учитывая тот простор, который у них был на момент переходных фаз, когда англичане банально не успевали вернуться на свои позиции.

И стоит отметить, что чем ближе было к финальному свистку, тем опаснее были атаки датчан. Чего только стоит момент у Ба, который не смог найти своего партнера и выкатить ему на пустые ворота, а затем удар от Хойбьерга, пролетевший совсем рядом со стойкой ворот Пикфорда.

В общем, это очередной позорный матч от команды Саутгейта и снова достойное выступление от Дании. Три льва сегодня точно не наиграли на победу, хотя это был отличный шанс для них заблаговременно оформить себе выход с первого места. А так вся борьба и судьба сборных в этой группе переносится на последние тур.

Евро-2024. Группа С. 2-й тур

Стадион: "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Дания — Англия 1:1

Голы: Юльманн (34) — Кейн (18)

Дания: Шмайхель — Андерсен, Кристенсен, Вестергор — Меле, Юльманн (Норгор, 82), Хойбьерг, Кристиансен (Ба, 57) — Эриксен (Сков Ольсен, 82) — Хойлунд (Поульсен, 67), Винд (Дамсгор, 57)

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Александер-Арнолд (Галлахер, 54), Райс — Сака (Эзе, 69), Беллингем, Фоден (Боуэн, 69) — Кейн (Уоткинс, 69)

Предупреждения: Вестергор (27), Меле (73), Норгор (87) — Галлахер (62)