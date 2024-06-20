В сети появились фото Мбаппе в маске после перелома носа

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче против Австрии в рамках первого тура на чемпионате Европы-2024.

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Игрок тренируется со своей национальной командой перед поединком против Нидерландов в маске.

Напомним, что Франция сыграет против Нидерландов 21 июня в 22:00 по киевскому времени. Но руководство еще официально не подтвердило, будет ли в заявке Мбаппе.