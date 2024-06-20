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В сети появились фото Мбаппе в маске после перелома носа
Футболист, возможно, сыграет против Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче против Австрии в рамках первого тура на чемпионате Европы-2024.
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Игрок тренируется со своей национальной командой перед поединком против Нидерландов в маске.
Напомним, что Франция сыграет против Нидерландов 21 июня в 22:00 по киевскому времени. Но руководство еще официально не подтвердило, будет ли в заявке Мбаппе.
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