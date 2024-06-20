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Тренер сборной Польши: Австрия играет в агрессивный футбол, поэтому мы должны делать то же самое
Пробеж выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Михал Пробеж, тренер сборной Польши, поделился своими ожиданиями от предстоящей игры против Австрии в рамках Евро-2024.
"Были ли у меня бессонные ночи перед этой игрой? Однозначно нет. Вообще я сплю очень хорошо, особенно когда знаю, что как тренер сделал все возможное, чтобы подготовить команду.
Австрия играет в агрессивный футбол, поэтому мы должны делать то же самое. Но с другой стороны, этого недостаточно. Я хочу, чтобы мы делали и то, и другое: играли агрессивно, но также показывали хороший футбол. Если мы совместим эти вещи, то наши шансы на победу улучшатся".
Старт матча Польша - Австрия – 21 июня в 19:00 по киевскому времени.
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