Тренер сборной Польши: Австрия играет в агрессивный футбол, поэтому мы должны делать то же самое

Михал Пробеж, тренер сборной Польши, поделился своими ожиданиями от предстоящей игры против Австрии в рамках Евро-2024.

"Были ли у меня бессонные ночи перед этой игрой? Однозначно нет. Вообще я сплю очень хорошо, особенно когда знаю, что как тренер сделал все возможное, чтобы подготовить команду.

Австрия играет в агрессивный футбол, поэтому мы должны делать то же самое. Но с другой стороны, этого недостаточно. Я хочу, чтобы мы делали и то, и другое: играли агрессивно, но также показывали хороший футбол. Если мы совместим эти вещи, то наши шансы на победу улучшатся".

Старт матча Польша - Австрия – 21 июня в 19:00 по киевскому времени.