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Все еще в игре. Турнирная таблица группы С Евро-2024 после двух туров
В группе С сыграно два тура
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 20 июня, состоялись матчи второго тура группы С
В первом поединке сербы спаслись в матче со словенцами – 1:1. Второй матч, в котором играли Дания и Англия, также завершился вничью 1:1.
Таким образом, Англия сохранила первое место в группе (4 очка), но пока что не вышла в плей-офф. У Словении и Дании по 2 балла, у Сербии – 1.
Перед последним туром все команды сохраняют шансы на 1/8 финала.
В 3-м туре Англия сыграет со Словенией, а Сербия – с Данией.
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