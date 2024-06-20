Все еще в игре. Турнирная таблица группы С Евро-2024 после двух туров

В четверг, 20 июня, состоялись матчи второго тура группы С Евро-2024 .

В первом поединке сербы спаслись в матче со словенцами – 1:1. Второй матч, в котором играли Дания и Англия, также завершился вничью 1:1.

Таким образом, Англия сохранила первое место в группе (4 очка), но пока что не вышла в плей-офф. У Словении и Дании по 2 балла, у Сербии – 1.

Перед последним туром все команды сохраняют шансы на 1/8 финала.

В 3-м туре Англия сыграет со Словенией, а Сербия – с Данией.