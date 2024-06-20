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Испания - Италия: Известны стартовые составы на матч Евро-2024
Старт - в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexandra Fechete/DeFodi Images
В четверг, 20 июня, состоится матч второго тура Евро-2024 между сборными Испании и Италии.
Как всегда, за час до поединка команды объявили стартовый состав.
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Испания: Унаи Симон, Даниэль Карвахаль, Рубен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Педри, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямал, Альваро Мората, Нико Уильямс.
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко, Рикардо Калафиори, Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Николо Барелла, Жоржиньо, Давиде Фраттези, Джанлука Скамакка, Федерико Кьеза, Лоренцо Пеллегрини.
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