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Кейн - о ничьей с Данией: Я уверен, что дома будет много шума и разочарований
Харри поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Харри Кейн, капитан сборной Англии, высказался о ничьей с Данией (1:1) в рамках второго матча группового этапа чемпионата Европы.
"Мы можем быть лучшими как с мячом, так и без него; я считаю, что признаком хорошей команды является то, что она может быть не лучшей, но все равно достигать результата. Мы почти квалифицированы, и это цель №1. Я уверен, что дома будет много шума и разочарований, но пришло время сохранять спокойствие".
Напомним, что Англия в третьем туре группового этапа Евро-2024 сыграет против Словении.
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