Кейн - о ничьей с Данией: Я уверен, что дома будет много шума и разочарований

Харри Кейн, капитан сборной Англии, высказался о ничьей с Данией (1:1) в рамках второго матча группового этапа чемпионата Европы.

"Мы можем быть лучшими как с мячом, так и без него; я считаю, что признаком хорошей команды является то, что она может быть не лучшей, но все равно достигать результата. Мы почти квалифицированы, и это цель №1. Я уверен, что дома будет много шума и разочарований, но пришло время сохранять спокойствие".