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Саутгейт: Сейчас мы просто не играем так, как хотелось бы
Специалист немного разочарован матчем против Дании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт немного разочарован ничьей против Дании (1:1).
"Очевидно, что это было не так хорошо, как мы надеялись. Мы должны давить на команды лучше, чем мы это делали в этих двух матчах. Сейчас мы просто не играем так, как хотелось бы".
Отметим, что 25 июня Англия в третьем туре группового этапа Евро-2024 сыграет против Словении. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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