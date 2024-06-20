Саутгейт: Сейчас мы просто не играем так, как хотелось бы

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт немного разочарован ничьей против Дании (1:1).

"Очевидно, что это было не так хорошо, как мы надеялись. Мы должны давить на команды лучше, чем мы это делали в этих двух матчах. Сейчас мы просто не играем так, как хотелось бы".