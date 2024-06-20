Рангник - о матче против Польши: Ничья не поможет никому из нас

Ральф Рангник, тренер сборной Австрии, поделился своими ожиданиями от матча против Польши в рамках Евро-2024.

"Смысл игры понятен. Она имеет характер матча на вылет. Обе команды имеют хорошие шансы на победу, ничья не поможет никому из нас. Как все закончится, зависит от того, как мы сыграем, и именно на этом мы сосредоточены.

Погода должна быть хорошей. Все создано для великолепной игры в футбол".

Сборная Австрии 21 июня сыграет против Польши. Старт - в 19:00 по киевскому времени.