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"Мы играем с огнем и страстью". Тренер сборной Дании высказался о ничьей с Англией
Хьюлманд ответил на вопросы журналистов
Фото - УЄФА
Каспер Хьюлманд, тренер сборной Дании, прокомментировал ничью (1:1) против Англии в рамках группового этапа Евро-2024.
"Я не разочарован результатом, но было понятно, что в этом матче было нечто большее. Мы играли так, как должна играть Дания. Это то, какими мы есть. Мы играем с огнем и страстью.
Мы сыграли хороший матч. Против Англии было много экспрессии, огня и страсти со стороны игроков. Мы были именно там, где нам нужно было быть в этом матче, где мы выложились на все 90 минут".
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