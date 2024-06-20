"Мы играем с огнем и страстью". Тренер сборной Дании высказался о ничьей с Англией

Каспер Хьюлманд, тренер сборной Дании, прокомментировал ничью (1:1) против Англии в рамках группового этапа Евро-2024.

"Я не разочарован результатом, но было понятно, что в этом матче было нечто большее. Мы играли так, как должна играть Дания. Это то, какими мы есть. Мы играем с огнем и страстью.

Мы сыграли хороший матч. Против Англии было много экспрессии, огня и страсти со стороны игроков. Мы были именно там, где нам нужно было быть в этом матче, где мы выложились на все 90 минут".