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Куман высказался о предстоящем матче против Франции
Если ты побеждаешь в первом тайме, это приносит спокойствие (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рональд Куман, тренер сборной Нидерландов, высказался о предстоящем матче против Франции в рамках Евро-2024.
"Если ты побеждаешь в первом тайме, это приносит спокойствие и доверие. Мы будем выступать против сильной Франции, мы знаем, чего ожидать. Командная игра должна быть очень хорошей, чтобы получить желаемый результат.
Мы должны играть смело. Это будет ключевым моментом. Мы должны взять на себя инициативу".
Напомним, что матч Нидерланды - Франция состоится 21 июня.
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