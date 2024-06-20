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Испания выходит вперед в матче с Италией благодаря автоголу
1:0
Getty Images/Global Images Ukraine
В начале второго тайма сборная Испании открывает счет в матче против Италии.
Нико Уильямс прострелил с левого фланга атаки Фурии Рохи, Мората неакцентированно пробил головой, Доннарумма лишь коснулся мяча рукой, а Калафьори не сориентировался и максимально неудачно подставил колено под снаряд.
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Текущий счет – 1:0
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