Дешам: Надо выступить как можно лучше и быть максимально опасными для соперника

Дидье Дешам, тренер сборной Франции, высказался о соперниках во втором туре группового этапа Евро-2024.

"Мы достигли своей цели - победили в первой игре, но теперь нужно выиграть в матче против Нидерландов и попасть в плей-офф. Речь идет о том, чтобы выступить как можно лучше и быть максимально опасными для соперника".