ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам: Надо выступить как можно лучше и быть максимально опасными для соперника
Дидье высказался о соперниках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дидье Дешам, тренер сборной Франции, высказался о соперниках во втором туре группового этапа Евро-2024.
"Мы достигли своей цели - победили в первой игре, но теперь нужно выиграть в матче против Нидерландов и попасть в плей-офф. Речь идет о том, чтобы выступить как можно лучше и быть максимально опасными для соперника".
Напомним, что матч Нидерланды - Франция состоится 21 июня.
Популярное сейчас
- Испания - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Словения - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО