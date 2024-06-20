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Евро-2024. Испания — Италия 1:0. Минимально по счету, разгромно по игре

ЕВРО-2024

"Красная фурия" — уже в плей-офф

Евро-2024. Испания — Италия 1:0. Минимально по счету, разгромно по игре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kevin C. Cox

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Испания неожиданно легко победила Италию в центральном матче дня на Евро.

По сути, Скуадру Адзурру мы на поле сегодня не увидели — ее смяли, отобрали мяч, выиграли единоборства. Статистика по ударам на 75-й минуте — 16:1. О чем можно говорить?

Итальянцам очень повезло, что у соперника не пошла реализация — иначе счет был бы неприличным.

Уже в первом тайме Педри, Нико, Мората пробивали с близкого расстояния; Фабиан Руис отменно пальнул издали, но все вытащил Доннарумма.

Родри и Руис контролировали центр поля — и вдвоем сломали Италии всю игру. Мяч у Испании ходил так быстро, что даже располагаясь глубоко, Скуадра Адзурра "забывала" на флангах то Нико, то Ямаля, и те регулярно обостряли.

В начале второго тайма стало уже совсем жарко — Ямаль красиво пробивал издали (промахнулся на полметра), Мората прикладывался в контратаке (Доннарумма спас), Педри замыкал прострел Кукурельи с семи метров, но умудрился промазать.

По итогу забить получилось у... Калафиори в собственные ворота, и это самый "справедливый" автогол, который был на этом Евро.

И если вы думаете, что хотя бы после этого Италия ожила, то нет — они стали чуть больше владеть мячом, но так и завершили игру без моментов.

В таблице после этого у Испании стало 6 очков — это уже плей-офф. У Италии осталось 3 балла — и для них определяющей становится встреча с хорватами в последнем туре.

2-й тур Евро-2024. Гельзенкирхен. "Ауф Шальке"

Испания — Италия — 1:0

Гол: Калафиори, 55 (автогол)

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педри (Баэна, 71), Родри, Фабиан Руис (Мерино, 90+4) — Ямаль (Ферран Торрес, 71), Мората (Оярсабаль, 78), Нико Уильямс (Айосе Перес, 78)

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко — Фраттези (Камбьясо, 46), Жоржиньо (Кристанте, 46), Барелла — Кьеза (Дзаканьи, 64), Скамакка (Ретеги, 64), Пеллегрини (Распадори, 82)

Предупреждения: Родри, 45+2, Карвахаль, 90+5 — Доннарумма, 15. Кристанте, 46

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Комментарии
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Comment06 (Украина)
21.06.2024 в 00:17
Іспанія в повному порядку і після другого туру виглядає реальним претендентом на медалі. Доречі, дуже вірогідно, шо 3-ті місця в групах А,В,С наберуть менш 3 очок, і нам буде достатьно однієї перемоги в двох зустрічах. Але ж її якимсь чином треба здобути?!
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Комментарии 14
Comment06 (Украина)
21.06.2024 в 00:17
Іспанія в повному порядку і після другого туру виглядає реальним претендентом на медалі. Доречі, дуже вірогідно, шо 3-ті місця в групах А,В,С наберуть менш 3 очок, і нам буде достатьно однієї перемоги в двох зустрічах. Але ж її якимсь чином треба здобути?!
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0
1
avatar
Вarcelinius
21.06.2024 в 00:20
Не надо это писать. Нас могут читать игроки сборной Украины.
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0
Зритель (Харьков)
21.06.2024 в 00:31
3 очки для України при більшості розкладів - це останнє місце у групі.
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0
0
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Вarcelinius
21.06.2024 в 00:05
Нико Вильямс вообще красавец. В Барсу его надо. Нам такие правильные негры нужны.
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3
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Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 00:08
«Барселона» загрузла в боргах!«Барселона» на офіційному сайті опублікувала річний фінансовий звіт, згідно з яким короткостроковий борг каталонського клубу склав близько 730 млн євро, а вся сума заборгованостей синьо-гранатових сягнула майже 1,2 млрд. Розповідаємо, як погіршилась економічна складова топового європейського клубу, що загруз у боргах.Найбільша частина витрат клубу припадає на фонд заробітної плати, який становить 74% бюджету. У «Барселоні» сильно стурбовані ситуацією з контрактами гравців. Саме це й призвело до переговорів про відтермінування та скорочення зарплати футболістів.До того ж, за інформацією іспанського видання COPE, каталонському клубу довелося взяти кредит у банку, щоб виплатити зарплату за пів року своїм гравцям. «Барса» не заплатила їм ні в грудні, ні в січні, пообіцявши погасити заборгованість у лютому.Керівництво синьо-гранатових досі винне іншим клубам 126 млн євро за трансферні угоди, які були здійснені в останні роки. Наприклад, «Барселона» заборгувала 29 млн євро «Ліверпулю» за підписання Філіпа Коутіньйо, 16 млн євро «Аяксу» за Френкі де Йонга, 10 млн євро «Бордо» за Малкома, 21 млн євро «Греміо» за Артура і 11 млн євро «Баварії» за Артуро Відаля. Останні троє вже не виступають за каталонський клуб, а кожен борг вимагає оплати до 30 червня цього року.
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metall5291 (Kharkiv)
21.06.2024 в 00:12
Дякую за інформацію, хоч ти й так все розуміємо. Барса платила довго та за інерцією за свої понти.
 
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Вarcelinius
21.06.2024 в 00:18
В который раз Витёк ты эту свою задрыпанную простыню вывешиваешь? Не надоело?
 
0
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metall5291 (Kharkiv)
21.06.2024 в 00:08
Х вам, а не Вильямс.
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2
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Вarcelinius
21.06.2024 в 00:14
"Сильная Барса - сильный Реал" Где-то я это слышал.
 
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Вarcelinius
20.06.2024 в 23:57
Испания выглядит солидно.
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Будєм разбіратся (Київ)
20.06.2024 в 23:57
Ага, прям чемпіонська гра
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Вarcelinius
20.06.2024 в 23:59
А всего лишь надо было избавиться от Энриковской тики-таки.
 
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Будєм разбіратся (Київ)
20.06.2024 в 23:56
Всю гру Іспанія возила італійців. Рівень футболу захмарний: швидкість , техніка , вихід з-під пресингу, пас. Але окремий респект Донаруммі, божив сьогодні
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3
0
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Вarcelinius
21.06.2024 в 00:08
Бель а Донна.
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0
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.