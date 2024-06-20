ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро-2024. Испания — Италия 1:0. Минимально по счету, разгромно по игре
"Красная фурия" — уже в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kevin C. Cox
Испания неожиданно легко победила Италию в центральном матче дня на Евро.
По сути, Скуадру Адзурру мы на поле сегодня не увидели — ее смяли, отобрали мяч, выиграли единоборства. Статистика по ударам на 75-й минуте — 16:1. О чем можно говорить?
Итальянцам очень повезло, что у соперника не пошла реализация — иначе счет был бы неприличным.
Уже в первом тайме Педри, Нико, Мората пробивали с близкого расстояния; Фабиан Руис отменно пальнул издали, но все вытащил Доннарумма.
12 - This is @Pedri's ???????? 12th appearance at a major tournament (WC/EUROs) - the joint-most by a European player while aged 21 or under, along with Cristiano Ronaldo ???????? (12). Precocious. pic.twitter.com/HKSMdMxb75— OptaJose (@OptaJose) June 20, 2024
Родри и Руис контролировали центр поля — и вдвоем сломали Италии всю игру. Мяч у Испании ходил так быстро, что даже располагаясь глубоко, Скуадра Адзурра "забывала" на флангах то Нико, то Ямаля, и те регулярно обостряли.
В начале второго тайма стало уже совсем жарко — Ямаль красиво пробивал издали (промахнулся на полметра), Мората прикладывался в контратаке (Доннарумма спас), Педри замыкал прострел Кукурельи с семи метров, но умудрился промазать.
По итогу забить получилось у... Калафиори в собственные ворота, и это самый "справедливый" автогол, который был на этом Евро.
Riccardo Calafiori is the ???????????????????? Italian to score an own goal in the history of the EUROs ????????????— Pubity Sport (@pubitysport) June 20, 2024
There have been ???????????????? own goals in #Euro2024 and we're on Matchday 2 ???????? pic.twitter.com/uSg8Mwnkyy
И если вы думаете, что хотя бы после этого Италия ожила, то нет — они стали чуть больше владеть мячом, но так и завершили игру без моментов.
В таблице после этого у Испании стало 6 очков — это уже плей-офф. У Италии осталось 3 балла — и для них определяющей становится встреча с хорватами в последнем туре.
2-й тур Евро-2024. Гельзенкирхен. "Ауф Шальке"
Испания — Италия — 1:0
Гол: Калафиори, 55 (автогол)
Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педри (Баэна, 71), Родри, Фабиан Руис (Мерино, 90+4) — Ямаль (Ферран Торрес, 71), Мората (Оярсабаль, 78), Нико Уильямс (Айосе Перес, 78)
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко — Фраттези (Камбьясо, 46), Жоржиньо (Кристанте, 46), Барелла — Кьеза (Дзаканьи, 64), Скамакка (Ретеги, 64), Пеллегрини (Распадори, 82)
Предупреждения: Родри, 45+2, Карвахаль, 90+5 — Доннарумма, 15. Кристанте, 46
Популярное сейчас
- Испания - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Словения - Сербия. Анонс и прогноз матча Евро на 20.06.2024
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
Комментарии 14