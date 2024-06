Евро-2024. Испания — Италия 1:0. Минимально по счету, разгромно по игре

Испания неожиданно легко победила Италию в центральном матче дня на Евро.

По сути, Скуадру Адзурру мы на поле сегодня не увидели — ее смяли, отобрали мяч, выиграли единоборства. Статистика по ударам на 75-й минуте — 16:1. О чем можно говорить?

Итальянцам очень повезло, что у соперника не пошла реализация — иначе счет был бы неприличным.

Уже в первом тайме Педри, Нико, Мората пробивали с близкого расстояния; Фабиан Руис отменно пальнул издали, но все вытащил Доннарумма.

12 - This is @Pedri 's ???????? 12th appearance at a major tournament (WC/EUROs) - the joint-most by a European player while aged 21 or under, along with Cristiano Ronaldo ???????? (12). Precocious. pic.twitter.com/HKSMdMxb75

Родри и Руис контролировали центр поля — и вдвоем сломали Италии всю игру. Мяч у Испании ходил так быстро, что даже располагаясь глубоко, Скуадра Адзурра "забывала" на флангах то Нико, то Ямаля, и те регулярно обостряли.

В начале второго тайма стало уже совсем жарко — Ямаль красиво пробивал издали (промахнулся на полметра), Мората прикладывался в контратаке (Доннарумма спас), Педри замыкал прострел Кукурельи с семи метров, но умудрился промазать.

По итогу забить получилось у... Калафиори в собственные ворота, и это самый "справедливый" автогол, который был на этом Евро.

Riccardo Calafiori is the ???????????????????? Italian to score an own goal in the history of the EUROs ????????????



There have been ???????????????? own goals in #Euro2024 and we're on Matchday 2 ???????? pic.twitter.com/uSg8Mwnkyy