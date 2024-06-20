Испания - в плей-офф, Италия, Албания и Хорватия еще поборются. Турнирная таблица группы B после двух туров

Игровой день 20 июня на Евро-2024 завершался матчем группы B, в котором встречались гранды не только европейского, но и мирового футбола – Испания играла с Италией.

Испанцы выиграли в этом поединке благодаря автоголу Калафиори во втором тайме – 1:0.

Вчера в этой же группе в рамках второго тура Албания и Хорватия расписали боевую ничью 2:2.

Таким образом, после двух туров, у Испании 6 очков и Фурия Роха квалифицируется в 1/8 финала, причем с первого места в группе.

У Италии остается три очка, у Албании и Хорватии – по одному. Причем все три команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В последнем туре группы Хорватия сыграет с Италией, а Испания – с Албанией.

Ну и отметим, что Испания стала вторым участником 1/8 финала турнира. Вчера в плей-офф пробились также и хозяева турнира немцы.