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Испания - в плей-офф, Италия, Албания и Хорватия еще поборются. Турнирная таблица группы B после двух туров
У нас есть уже два участника 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Игровой день 20 июня на
Испанцы выиграли в этом поединке благодаря автоголу Калафиори во втором тайме – 1:0.
Вчера в этой же группе в рамках второго тура Албания и Хорватия расписали боевую ничью 2:2.
Таким образом, после двух туров, у Испании 6 очков и Фурия Роха квалифицируется в 1/8 финала, причем с первого места в группе.
У Италии остается три очка, у Албании и Хорватии – по одному. Причем все три команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.
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В последнем туре группы Хорватия сыграет с Италией, а Испания – с Албанией.
Ну и отметим, что Испания стала вторым участником 1/8 финала турнира. Вчера в плей-офф пробились также и хозяева турнира немцы.
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