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Кукурелья - лучший игрок матча Испания - Италия. Статистические порталы определились с оценками
Оценки за матч
Getty Images
20 июня сборные Испании и Италии сыграли между собой в рамках Евро-2024.
Лучшим игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Марк Кукурелья. Игрок получил 8.2 и 8.0 соответственно.
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Марк за 90 минут игрового времени выиграл 2 воздушных единоборства, отдал 100% точных передач, преуспел в восьми удачных обводках.
Самую низкую оценку от статистических порталов получил Федерико Кьеза. Sofascore поставил игроку 6.4, а WhoScored - 5.9.
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