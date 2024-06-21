Де ла Фуэнте: Мы доминировали. Нет никого лучше нас

"Фурия роха" оформила вторую викторию и вслед за Германией досрочно вышла в плей-офф. Луис де ла Фуэнте дал комментарии после матча.

"Я счастлив и горжусь этими игроками. На днях я сказал, что они никогда не устают играть и побеждать, и они снова это доказали.

Матч получился сложным. Мы доминировали во всех фазах игры, создали много моментов, однако разница в счете невелика".