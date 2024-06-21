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Де ла Фуэнте: Мы доминировали. Нет никого лучше нас
Наставник Испании высказал мнение о победе над Италией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Фурия роха" оформила вторую викторию и вслед за Германией досрочно вышла в плей-офф. Луис де ла Фуэнте дал комментарии после матча.
"Я счастлив и горжусь этими игроками. На днях я сказал, что они никогда не устают играть и побеждать, и они снова это доказали.
Матч получился сложным. Мы доминировали во всех фазах игры, создали много моментов, однако разница в счете невелика".
"Каждая игра на чемпионате Европы отличается от другой. Надо продолжать работать с той же скромностью, понимая, что есть куда расти. Следующие игры потребуют улучшения, и футболиста на это способны.
Нет никого лучше нас. Мы уважаем все команды, но должны продолжать работать с этой мыслью. Если мы продолжим делать то, что делаем, ожидания оптимистичные", – рассказал тренер.
24 июня команда встретится с Албанией.
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