Спаллетти: Испания была свежее. Соперник быстро принимал решение

Во втором туре группового этапа действующий чемпион Европы проиграл испанцам. Лучано Спаллетти назвав причины отрицательного результата.

"Разница была в свежести, они были свежее нас. Мы часто запаздывали с прочтением эпизода. Корень проблем всегда один и тот же: мы действовали ниже требуемого уровня с точки зрения реакции, сопровождения игроков, возвращения назад с мячом. Соперник создавал нам проблемы скоростью принятия решений.

Когда вышли три-четыре свежих игрока, мы стали чаще возвращать себе мяч впереди, создавать ситуации, которые могли привести к голу, однако соперник был намного сильнее нас. Заслуженная победа", – заявил наставник.