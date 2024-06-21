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Спаллетти: Испания была свежее. Соперник быстро принимал решение
Тренер признает поражение команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре группового этапа действующий чемпион Европы проиграл испанцам. Лучано Спаллетти назвав причины отрицательного результата.
"Разница была в свежести, они были свежее нас. Мы часто запаздывали с прочтением эпизода. Корень проблем всегда один и тот же: мы действовали ниже требуемого уровня с точки зрения реакции, сопровождения игроков, возвращения назад с мячом. Соперник создавал нам проблемы скоростью принятия решений.
Когда вышли три-четыре свежих игрока, мы стали чаще возвращать себе мяч впереди, создавать ситуации, которые могли привести к голу, однако соперник был намного сильнее нас. Заслуженная победа", – заявил наставник.
24 июня "скуадра адзурра" будет играть против Хорватии.
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