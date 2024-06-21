Уокер: Тренер хочет играть в свободный, атакующий футбол. Мы не проиграли

Во втором туре групповой стадии Англия и Дания не обнаружили сильнейшего. Кайл Уокер считает, что ничего страшного не произошло.

"Тренер сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол. Иногда на турнире приходится управлять игрой. Мы знаем, что можем добиться большего. Против нас играла хорошая команда, а мы занимаем первое место в группе. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Мы не проиграли. Давайте ждать следующей игры", – сказал футболист.

Защитник выступает в сборной с 2011 года (85 матчей, 7 результативных действий, 12 желтых карточек).