Полузащитник Ирландии: Вокруг Англии много шума, как для страны, победившей на одном ЧС

Полузащитник "Рексема" озвучил непопулярное мнение об Англии на крупных турнирах, а также вспомнил одного из футболистов команды.

“Так было всегда: вокруг английской команды много шума. Для страны, победившей на одном чемпионате мира и ни разу не выигрывавшей Евро, они слишком много ожидают и чрезмерно оценивают свои шансы.

Деклан Райс переоценен. Он хороший футболист, но то, как английские СМИ превозносят его, это просто перебор. Для меня он не игрок мирового класса, а это футболист, способный попасть в любую команду мира. Он видит опасность [на поле] и нейтрализует ее, но я считаю, что шум вокруг него не оправдан”, – рассказал спортсмен.