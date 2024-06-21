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Экс-футболист Германии: Когда у вас состав, как у Англии, нельзя играть как Унион. Жаль футболистов
Очередная порция критики к стилю Саутгейта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Боруссии" (М'Гладбах) Кристоф Крамер разочарован игрой "трех львов".
"Когда у вас такой состав, как у Англии, нельзя играть как берлинский "Унион" в его лучшие годы. Они выставляют игроков в оборонный блок и преуспевают. Но мне очень жалко английских футболистов. Они играют на самом высоком уровне в лучших клубах, а затем приезжают в сборную и играют вот так”, – отметил спортсмен.
Кристоф в период 2014-2016 годов пытался закрепиться в национальной команде, но не удалось. Крамер провел 12 матчей в главном коллективе страны.
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