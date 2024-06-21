Экс-футболист Германии: Когда у вас состав, как у Англии, нельзя играть как Унион. Жаль футболистов

Полузащитник "Боруссии" (М'Гладбах) Кристоф Крамер разочарован игрой "трех львов".

"Когда у вас такой состав, как у Англии, нельзя играть как берлинский "Унион" в его лучшие годы. Они выставляют игроков в оборонный блок и преуспевают. Но мне очень жалко английских футболистов. Они играют на самом высоком уровне в лучших клубах, а затем приезжают в сборную и играют вот так”, – отметил спортсмен.