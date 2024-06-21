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Гарри Кейн стал третьим английским игроком, который забивал на четырех международных турнирах
Очень хорошее достижение от капитана сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Забитый мяч от Гарри Кейна не позволил его команде вчера отпраздновать победу над Данией - 1:1. Несмотря на эту неприятную осечку, капитан сборной Англии увеличил счет своих голов на чемпионатах мира и Евро до 13 и является единоличным лидером по этому показателю за всю историю "трех львов".
Кроме того, Гарри Кейн стал третьим английским игроком, который забил на четырех различных крупных международных турнирах в составе сборной, вместе с Майклом Оуэном и Уэйном Руни. Также дебютный гол капитана стал его пятым голом на чемпионатах Европы, и он стал первым игроком сборной Англии и восьмым игроком в целом, который забил 5+ голов на чемпионатах мира и Евро.
Most Goals for England at Major Tournaments (Men's)— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2024
Harry Kane: 13
Gary Lineker: 10
Alan Shearer: 9
Wayne Rooney: 7
Michael Owen: 6
Geoff Hurst: 6 pic.twitter.com/u8Hlw6zLVi
Добавим, что в последнем туре Англия сыграет против сборной Словении. Матч состоится 25 июня в 22:00 по киевскому времени в Кельне.
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