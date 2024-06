Гарри Кейн стал третьим английским игроком, который забивал на четырех международных турнирах

Забитый мяч от Гарри Кейна не позволил его команде вчера отпраздновать победу над Данией - 1:1. Несмотря на эту неприятную осечку, капитан сборной Англии увеличил счет своих голов на чемпионатах мира и Евро до 13 и является единоличным лидером по этому показателю за всю историю "трех львов".

Кроме того, Гарри Кейн стал третьим английским игроком, который забил на четырех различных крупных международных турнирах в составе сборной, вместе с Майклом Оуэном и Уэйном Руни. Также дебютный гол капитана стал его пятым голом на чемпионатах Европы, и он стал первым игроком сборной Англии и восьмым игроком в целом, который забил 5+ голов на чемпионатах мира и Евро.

Most Goals for England at Major Tournaments (Men's)



Harry Kane: 13

Gary Lineker: 10

Alan Shearer: 9

Wayne Rooney: 7

Michael Owen: 6

Geoff Hurst: 6 pic.twitter.com/u8Hlw6zLVi