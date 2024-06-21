На Евро-2024 забили 13 голов из-за пределов штрафной. Это больше, чем на групповом этапе турнира трехлетней давности

Вчерашний игровой день прошел с элементом неожиданности, где сборная Дании смогла сыграть вничью с Англией (1:1). За "красно-белых" отличился Мортен Хьюлманд, который прошил Пикфорда, пробив по мячу за пределами штрафной.

Как сообщает Opta Analyst, этот гол датчанина стал 13-м, который был забит из-за пределов штрафной площади на этом Евро. Это уже больше, чем за весь групповой этап на Евро-2020, где было 12 таких забитых мячей. Возможно, дело в том, что на нынешнем турнире играют мячом Fussballliebe от adidas, на который уже успели пожаловаться голкиперы.

"Любые мячи для этих турниров не совсем сделаны с мыслью о вратарях. Приятно бить по воротам. Ты можешь попасть с хорошей дистанции. Они точно не предназначены для вратаря", - цитирует голкипера сборной Дании Каспера Шмайхеля Marca.

Мячи для официальных турниров в прошлом подвергались критике. Некоторые футболисты жаловались, что мяч Jabulani от adidas для чемпионата мира 2010 года был непредсказуемым.