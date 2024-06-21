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Снова все в списке. Стала известна заявка сборной Украины на матч со Словакией
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Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 21 июня в Дюссельдорфе на "Дюссельдорф-Арене" сборная Украины проведет свой второй матч группового раунда Евро-2024, против команды Словакии. Начало игры - в 16:00 по киевскому времени.
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Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объявил заявку на этот поединок. В него вошли все 26 футболистов, включая защитника Виталия Миколенко, который все еще восстанавливается после травмы и вингера Виктора Цыганкова, который вчера занимался по индивидуальной программе.
Заявка сборной Украины на матч со Словакией:
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Зубков.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.
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