Снова все в списке. Стала известна заявка сборной Украины на матч со Словакией

Сегодня, 21 июня в Дюссельдорфе на "Дюссельдорф-Арене" сборная Украины проведет свой второй матч группового раунда Евро-2024, против команды Словакии. Начало игры - в 16:00 по киевскому времени.

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Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объявил заявку на этот поединок. В него вошли все 26 футболистов, включая защитника Виталия Миколенко, который все еще восстанавливается после травмы и вингера Виктора Цыганкова, который вчера занимался по индивидуальной программе.

Заявка сборной Украины на матч со Словакией:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.