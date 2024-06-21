ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дания выиграла лишь один из последних 10 матчей группового этапа на крупных международных турнирах
А побеждала она Россию три года назад
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Дании второй раз подряд сыграла вничью на Евро-2024, где на этот раз ей не удалось переиграть англичан (1:1). Впрочем, "красно-белые" в последнее время имеют неутешительную статистику своих выступлений в групповом раунде на крупных международных турнирах.
Как сообщает Opta, Дания выиграла лишь один из последних 10 матчей группового этапа на чемпионатах мира и Евро. Единственную победу она имела над Россией (4:1) три года назад, а общая статистика неудачных матчей за этот период выглядит так: 5 ничьи и 4 поражения.
Добавим, что в последнем туре Дания встретится со сборной Сербии. Матч состоится 25 июня в 22:00 на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
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