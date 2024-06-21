Опубликован комплект формы, в которой Украина сыграет со Словакией на Евро-2024

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала фото формы, в которых на второй матч группы E на чемпионате Европы-2024 появятся сборные Украины и Словакии.

Сегодняшнюю игру Украина проведёт в желтом комплекте формы. Национальная команда Словакии сыграет в синем.

Напомним, поединок между сборными состоится в немецком Дюссельдорфе на "Дюссельдорф Арене". Начало - в 16:00 по киевскому времени.