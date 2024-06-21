ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опубликован комплект формы, в которой Украина сыграет со Словакией на Евро-2024
Снова в жёлтом
УАФ
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала фото формы, в которых на второй матч группы E на чемпионате Европы-2024 появятся сборные Украины и Словакии.
Сегодняшнюю игру Украина проведёт в желтом комплекте формы. Национальная команда Словакии сыграет в синем.
Напомним, поединок между сборными состоится в немецком Дюссельдорфе на "Дюссельдорф Арене". Начало - в 16:00 по киевскому времени.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Бельгия закручивает интригу в группе с Украиной, Португалия в плей-офф и упущенная историческая победа Грузии. Главные новости за 22 июня
- Можно и при поражении, можно и при ничьей. Что нужно сборной Украины, чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024
- Евро-2024. Бельгия — Румыния 2:0. Опустили наших на последнее место
- Бельгия - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Комментарии 4