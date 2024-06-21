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Италия потерпела первое поражение на чемпионате Европы с 2016 года
Десять матчей Скуадра Адзурра не проигрывала на Евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера действующие чемпионы Европы потерпели минимальное поражение от сборной Испании со счетом 0:1. Хотя "Скуадра Адзурра" остается на втором месте в турнирной таблице группы B, однако этот проигрыш прервал интересную серию для сборной.
По информации Opta, Италия потерпела первое поражение на чемпионате Европы с 2016 года (0:1 от Ирландии). Испания прервала действующим чемпионам турнира 10-матчевую беспроигрышную серию на этих соревнованиях (7 побед и 3 ничьи). Кроме того, Италия потерпела уже три поражения подряд от "Фурии Роха" (два проигрыша со счетом 2:1 были в Лиги Наций в октябре 2021 года и июне 2023 года).
Добавим, что в действующие чемпионы Европы в последнем туре сыграют против сборной Хорватии. Поединок состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге.
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