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Турция - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Турция - Португалия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победители первых матчей группы F. Турция и Португалия решительно настроены на выход в плей-офф, но первые поединки показали, что сделать это будет не так просто. Обе команды имели значительные проблемы по ходу своих противостояний (Португалия не могла сломать оборонительные редуты чехов, а Турция рисковала потерять победу из-за ужасной игры в обороне), поэтому тренеры должны сделать определенные выводы, если хотят достичь положительного результата во втором туре. Хотя фаворитом этой встречи считается Португалия, отнюдь не гарантирована для нее легкая прогулка в этом матче. Победитель этого поединка сделает огромный шаг к выходу из группы.
Матч второго тура Евро-2024 группы F Турция - Португалия состоится в субботу, 22-го июня, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре от UA-Футбол >>>
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