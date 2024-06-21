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Итальянцы нанесли лишь четыре удара по воротам Испании. Это является самым низким показателем за всю историю на чемпионате Европы
Фурия Роха очень хорошо сыграла в обороне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся первый матч между топ-сборными, где Испания оказалась сильнее Италии (1:0). Несмотря на счет, "Фурия Роха" в победном поединке выглядела на голову сильнее своего оппонента (20 ударов, из них 9 в створ ворот), зато подопечные Лучано Спаллетти установили новое достижение на Евро.
Как сообщает Opta, Италия нанесла лишь 4 удара по воротам Испании (только один попал в створ). Такое количество ударов является самым низким показателем за всю историю чемпионатов Европы УЕФА (с 1980 года).
Добавим, что после двух туров Италия занимает второе место в группе B, имея в своем активе три очка. В последнем поединке группового раунда действующие чемпионы Европы встретятся с Хорватией (24 июня в 22:00).
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