Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Матч жизни или матч смерти - как хотите, так и называйте. По нашему мнению эту встречу для "сине-желтых" более уместно будет назвать "поединком чести и достоинства". Есть ли у нашей сборной не только миллионные ценники на Transfermarkt, но и характер и жажда победы? Ответ на этот вопрос увидим в Дюссельдорфе, где Сергей Ребров и компания будут пытаться реабилитироваться за катастрофу в матче с Румынией.

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Во втором туре квартета E нашим соперником станет крепкая и прагматичная Словакия итальянского наставника, которая перед этим переиграла абсолютного фаворита группы в лице Бельгии.

Второй тур группы E, Евро-2024

Пятница, 21-е июня

Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Словакия 16:00 Украина

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