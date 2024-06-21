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Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Словакия - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Матч жизни или матч смерти - как хотите, так и называйте. По нашему мнению эту встречу для "сине-желтых" более уместно будет назвать "поединком чести и достоинства". Есть ли у нашей сборной не только миллионные ценники на Transfermarkt, но и характер и жажда победы? Ответ на этот вопрос увидим в Дюссельдорфе, где Сергей Ребров и компания будут пытаться реабилитироваться за катастрофу в матче с Румынией.
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Во втором туре квартета E нашим соперником станет крепкая и прагматичная Словакия итальянского наставника, которая перед этим переиграла абсолютного фаворита группы в лице Бельгии.
Второй тур группы E, Евро-2024
Пятница, 21-е июня
Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Словакия 16:00 Украина
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO, Megogo Футбол 1, Суспильне
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