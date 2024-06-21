Польша - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В первом туре группового турнира Евро-2024 Польша и Австрия отыграли очень прилично, но проиграли. И, в принципе, и до этих поражений они понимали, что в такой сложной группе с Нидерландами и Францией лучший шанс на победу - в очном матче. Неудивительно, что тренеры и игроки обеих сборных говорят о решающем матче, плей-офф, финале. Хотя ныне всего лишь второй тур.

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Чемпионат Европы-2024

Группа D. Второй тур

21 июня. 19:00. Берлин. "Олимпиаштадион"

Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)