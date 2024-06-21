ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Нидерланды - Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерланды ярко начали Евро, хотя убедительности в их перфомансе замечено не было. Польша открыла счёт в дебюте и регулярно перехватывала инициативу по ходу матча.
- Все самые яркие моменты матча Словакия - Украина в режиме Live доступны на UA-Football
Франция привыкла разбираться с Нидерландами в последнее десятилетие и вряд ли кого-то удивит их победа. При этом "оранье" доказали, что их атака несёт реальную угрозу, и потому Меньян рискует остаться без второго "сухаря" на турнире.
Евро-2024. Группа D, 2-й тур
Лейпциг, РБ Арена
Нидерланды – Франция 22:00
Трансляция – Megogo
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- В УЕФА спрогнозировали состав Украины на матч против Словакии
- Трубин может переехать в Италию
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО