Нидерланды - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Нидерланды ярко начали Евро, хотя убедительности в их перфомансе замечено не было. Польша открыла счёт в дебюте и регулярно перехватывала инициативу по ходу матча.

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Франция привыкла разбираться с Нидерландами в последнее десятилетие и вряд ли кого-то удивит их победа. При этом "оранье" доказали, что их атака несёт реальную угрозу, и потому Меньян рискует остаться без второго "сухаря" на турнире.

Евро-2024. Группа D, 2-й тур

Лейпциг, РБ Арена

Трансляция – Megogo