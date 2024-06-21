ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грозный: Большинство игроков сборной Словакии - с итальянской философией
Интересные наблюдения специалиста
Известный тренер и эксперт Вячеслав Грозный высказался относительно будущего соперника Украины на чемпионате Европы-2024 - сборной Словакии.
- Как вы охарактеризуете сборную Словакии?
- Продолжу. У словацких футболистов большинство игроков - итальянской философии. Кальцона до работы со сборной Словакии никогда не работал главным тренером. И это не мешало ему быть одним из лидеров тренерского цеха в штабе Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти. В "Наполи" он отвечал за оборону, за организацию командной игры. А Гамшик, легенда словацкого футбола, там играл и видел, кто как работал. И он порекомендовал местной федерации футбола этого специалиста. К нему прислушались. Гамшик сегодня у него помощник, а большинство футболистов сборной разговаривают на итальянском языке.
- Потому что они прошли школу Серии А.
- Да. Отдельно стоят несколько игроков - Дубравка, вратарь, играет в "Ньюкасле", Пекарик из "Герты" почти всю жизнь провел в Германии, Боженик из "Боавишты" и юный Шранц из местного чемпионата. Но смотрим дальше. Шкриняр представляет "Пари Сен-Жермен", но попал он туда из "Интера". Ганцко из "Фейеноорда", один из самых талантливых игроков, за которым бегают "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", три года прожил в Италии. Дуда и Суслов, отец которого украинец, из "Вероны". Вавро из "Копенгагена", но также три года играл в Италии. Лоботка - "Наполи". Куцка вернулся на родину после "Дженоа" и "Милана". Хараслин - та же история, только школа "Пармы". Стрелец - "Специя", Дюриш - "Асколи".
Почему я все это рассказываю. Потому что большинство игроков - с философией итальянского футбола. Когда Кальцону назначили, то журналисты скептического к этому решению отнеслись. Потому что он, мол, не знает английского. Вероятно, он ему не нужен. Результат вы знаете - прямое попадание на Евро-2024.
Напомним, сегодня Украина в 16:00 сыграет со Словакией в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- В УЕФА спрогнозировали состав Украины на матч против Словакии
- Еще один игрок покинул Верес. Его уже подписал другой представитель УПЛ
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО