Конопля: Словакия втрое лучше организована, чем Румыния. Нам надо поучиться их самоотдаче

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от встречи со Словакией во втором туре группового этапа Евро-2024.

"Знаю, что эта команда (Словакия - прим.) втрое лучше организована, чем Румыния. Они показали, что могут добывать положительный результат против очень сильных оппонентов за счет своей организованности, своей командной силы, а не благодаря звездным игрокам. Эта игра будет еще важнее, чем против румын, потому что в ней будет решаться наша дальнейшая судьба.

То, как они отдавались на поле в матче с Бельгией - это то, чему нам нужно научиться. Уверен, что даже если даже не будет слишком качественной игры, как от нас ожидают люди - с нашей стороны точно будет самоотдача. Просто так мы отсюда не уедем", - сказал Конопля в интервью ВЗбірна.