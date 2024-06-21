ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конопля: Словакия втрое лучше организована, чем Румыния. Нам надо поучиться их самоотдаче
Комплименты будущему сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от встречи со Словакией во втором туре группового этапа Евро-2024.
"Знаю, что эта команда (Словакия - прим.) втрое лучше организована, чем Румыния. Они показали, что могут добывать положительный результат против очень сильных оппонентов за счет своей организованности, своей командной силы, а не благодаря звездным игрокам. Эта игра будет еще важнее, чем против румын, потому что в ней будет решаться наша дальнейшая судьба.
То, как они отдавались на поле в матче с Бельгией - это то, чему нам нужно научиться. Уверен, что даже если даже не будет слишком качественной игры, как от нас ожидают люди - с нашей стороны точно будет самоотдача. Просто так мы отсюда не уедем", - сказал Конопля в интервью ВЗбірна.
Поединок Словакия - Украина начнется 21 июня, в 16:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Словакия - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 21.06.2024
- В УЕФА спрогнозировали состав Украины на матч против Словакии
- Еще один игрок покинул Верес. Его уже подписал другой представитель УПЛ
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО