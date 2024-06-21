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Перед матчем Словакия - Украина состоится марш болельщиков. Украинские фаны провели акцию в поддержку ВСУ
Репортаж с места событий
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В пятницу, 21-го июня, в Дюссельдорфе состоится матч второго тура Евро-2024 в группе Е между сборными Словакии и Украины.
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Как сообщает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева с места событий, перед началом поединка планируется марш болельщиков. Украинские фаны уже собрались на базе, откуда отправятся на стадион. Но перед тем провели акцию в поддержку ВСУ.
June 21, 2024
June 21, 2024
June 21, 2024
June 21, 2024
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