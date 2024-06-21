Трубин, Ярмоленко, Тымчик и Бражко - в основе. Назван стартовый состав сборной Украины на второй матч на ЧЕ-2024

Все. таки Ребров. Упрямый дятел..Чем Матвиенко , проваливший игру с Руминией , лучше Светка. Отстоявшего на НОЛЬ с Германией..Он боец типа Кукурельи в Испании. Или Шахтерско. Динамовская квота не позволила пригласить Пихаленка. и Гуцуляка...По воротам бл..боятся бить или уже не кому..Боятся силових единоборств а на чистих мячах играть мастерства не хватает..Пахать и землю на газоне грусть нужно,,Нужна сплоченность и самооотдача